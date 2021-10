Hockey sur glace : Gottéron bat Ajoie, Lausanne gagne, pas Bienne et Genève

FR Gottéron a battu le HC Ajoie 4-1 à domicile et s’est aussi emparé de la première place du classement. Le LHC a gagné à Langnau alors que Biennois et Genevois ont perdu.

Nathan Marchon a égalisé pour les Fribourgeois. Claudio De Capitani/freshfocus

Même s’il continue d’évoluer avec seulement deux renforts étrangers (Philip-Michaël Devos et Jérôme Leduc) en l’absence des attaquants Guillaume Asselin et Jonathan Hazen, blessés pour plusieurs semaines, le HC Ajoie a encore tenu tête à l’une des grosses cylindrées du championnat.

À Fribourg, vendredi, les Jurassiens ont tout d’abord surpris l’équipe de Christian Dubé en fin de première période. Lancé par Bastien Pouilly, le top scorer Thibault Frossard a subtilement déjoué Reto Berra en échappée (19e, 0-1) en trompant le gardien international entre les jambières. Un premier but tombé contre le cours du jeu.

La réponse des Fribourgeois n’a toutefois pas tardé. Après 95 secondes de jeu en deuxième période, Nathan Marchon a égalisé en redirigeant un service de Samuel Walser sous la transversale (22e, 1-1).

Les Dragons ont attendu la fin de la deuxième période pour prendre l’avantage pour la première fois de la soirée. Le défenseur Raphaël Diaz a inscrit le 2-1 d’un slapshot de la ligne bleue. Il s’agissait là du premier but sous le maillot fribourgeois pour l’ancien capitaine du EV Zoug, champion national avec l’équipe de Suisse centrale au printemps dernier (38e, 2-1).

Dominateurs mais jamais à l’abri d’un retour du HCA, les Dragons ont dû patienter jusqu’à la 55e minute pour assurer leur victoire. David Desharnais a exploité un service lumineux de Mauro Jörg pour inscrire le 3-1.

Devant les filets du HC Ajoie, le gardien Tim Wolf - excellent - a multiplié les prouesses pour garder son équipe dans le match jusqu’à ce que David Desharnais, à la réception d’un service lumineux de Mauro Jörg, mette définitivement les Dragons à l’abri (55e, 3-1).

Les Fribourgeois, de leur côté, ont réalisé une bonne opération: ils ont subtilisé la place de leader du championnat au HC Bienne, battu à domicile par les ZSC Lions.

Samedi, le HC Ajoie accueille Davos tandis que FR Gottéron se déplace à Lausanne.

Bienne s’est cogné au mur zurichois

La joie des Zurichois après l’ouverture du score. Pascal Muller/freshfocus

Quand la machine zurichoise se met à tourner à plein régime, comme vendredi soir à la Tissot Arena, rien ni personne ne semble en mesure de pouvoir contredire ses plans.

Les Biennois se sont vite rendus compte que l’agitation provoquée dans le camp adverse en début de partie ne serait pas suffisante pour ébranler le jeu hermétique des Zurichois. Ils ont tourné, proposé dix premières minutes d’intense activité sans jamais parvenir à tromper le gardien Lukas Flüeler.

Pour ne rien arranger à ses affaires, l’entraîneur Antti Törmänen a dû rapidement composer sans son défenseur Viktor Lööv. Apparemment touché après avoir réceptionné un tir adverse, le défenseur suédois a été contraint de jeter l’éponge après seulement 1’16 de présence sur la glace. Bienne a donc évolué durant tout le reste de la soirée avec seulement deux renforts étrangers, soit le défenseur Yakovenko et Rajala en attaque. Comme quoi, il n’y a pas qu’à Porrentruy que les temps sont durs en matière de soutien étranger.

La mission n’en devenait dès lors que plus difficile, tant la présence de Lööv paraît essentielle au bon fonctionnement du système défensif du EHCB. Mais pas impossible, non plus. Les Seelandais ont fait jeu égal face au « Z » et ses cinq mercenaires. Un « Z » d’humeur plutôt studieuse lors de ce premier duel de fin de semaine.

Ce qu’il a manqué à Bienne ? Davantage de tranchant dans le geste final, cela paraît évident. Son très efficace jeu de puissance automnal est demeuré totalement inopérant et ce, malgré six minutes passées avec un homme de plus lors de la période initiale et quatre dans la suivante. Les Lions zurichois n’ont eux pas eu besoin des situations spéciales pour prendre les devants. Justin Sigrist, en embuscade au terme d’un mouvement exécuté à vitesse grand V (27e), et Marco Pedretti, d’une reprise au premier poteau (34e), ont lancé les bases d’un succès qui a longtemps été contesté.

En revenant à une longueur en entrée de troisième tiers par l’intermédiaire d’Alexander Yakovenko, les Biennois se sont remis à espérer l’espace de 33 secondes, le temps que Denis Hollenstein n’intercepte une relance trop audacieuse de Beat Forster et n’en rajoute une couche. Plus tard, l’autre Denis (Malgin) et Marcus Krüger ont donné au score une allure presque trop sévère.

Bienne tentera de rectifier le tir samedi soir sur la glace des Ours bernois.

Lausanne a fait le job, non sans trembler

Christoph Bertschy a inscrit le 2-0 pour les Vaudois. Martin Meienberger/freshfocus

Pour Lausanne, la meilleure attaque semble être la défense. Et pas seulement parce que Frick portait à nouveau le casque de top scorer, vendredi. A Langnau, John Fust avait décidé de reconduire la formule avec deux défenseurs étrangers, malgré la blessure de Riat et les problèmes d’efficacité offensive de son équipe.

Sans doute a-t-il jugé que ce modèle lui offrirait davantage de garanties en termes de maîtrise. D’autant plus au regard de la petite forme de Varone (surnuméraire). Une chose est sûre: dans ces conditions et en attendant l’engagement d’un nouveau renfort, il fallait que certains joueurs haussent le ton.

Kenins (22e 0-1) et Fuchs (37e 0-3) en faisaient partie et ils ont - à l’instar de Bertschy (30e 0-2 - participé à mettre le LHC sur orbite, parfaitement servi par le remuant Bozon dans le cas du Letton. D’abord solides, les Lions ont pris le large en inscrivant trois buts durant le tiers médian, avant de refaire le break à la 50e (Gernat 1-4).

Ils se sont toutefois fait peur en fin de rencontre, lorsque Langnau est revenu (3-4) et a frôlé l’égalisation. Mais au final, le coaching de John Fust a payé, avec une deuxième victoire consécutive en championnat, malgré le flou qui persiste autour de Genazzi, absent pour la troisième fois d’affilée. “Il ne se sentait pas prêt à jouer, comme mercredi. On a pris cette décision ensemble”, a expliqué l’entraîneur.

Le défenseur de 33 ans semble affecté par sa situation, lui qui a perdu sa place dans le top 6 et peut-être même le feu sacré, à sept mois du terme de son contrat. On le dit sur le départ, mais pour cela, il faudra qu’une solution satisfaisante se présente au club vaudois, désireux d’obtenir un joueur en échange en cas de transfert.

Rapperswil était en confiance, pas Genève

Joel Vermin et les Genevois ont chuté à Rapperswil. Andy Mueller/freshfocus

Genève-Servette ne sait plus gagner! Dans une patinoire de Rapperswil qui ne leur a pas souvent convenu et contre un adversaire à qui tout sourit, les Aigles ont une fois encore battu de l’aile et piqué du nez. Pourtant, ces Grenat, en quête de points, ont longtemps mené le bal. C’était même une danse du scalp devant la cage de Melvin Nyffeler durant un premier tiers où le visiteur a largement dominé. Or, comme mardi dernier contre Davos, les joueurs de Patrick Emond ont encore séché sur leur copie. Même supériorité numérique (de la 8e à la 12e), à cinq contre quatre ou contre trois, cette crapule de réussite n’a rien voulu savoir.

Et comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, ce qui devait arriv er allait se produire, ce sont les Saint-Gallois, qui n’avaient pas encore alerté Gauthier Descloux, qui ouvraient le score, après un tir de l’ancien Fribourgeois David Aebischer, à deux minutes de la première sirène. A vouloir trop tourner autour du pot et jouer avec le feu, les Genevois ont fini par se brûler.

Si à force d’insister, Filppula a tout de même trouvé un trou de souris (28e), les Saint-Gallois qui s’étaient imposés cinq fois en six sorties, avaient ce petit truc en plus qui s’appelle la baraka ou la confiance qui manquaient à leur hôte. A l’image du Vaudois Nathan Vouardoux auteur de son premier but en National League (30e) et de Sandro Zangger crinière au vent (39e) tout seul comme un grand, les Lakers ont profité de leur état de grâce pour prendre les devants.

Alors que Josh Jooris avait redonné, au début de l’ultime tiers (44e), l’espoir aux Servettiens qui avaient tellement besoin de ce bonheur-là, de revenir, cela n’a pas suffi. C’est Roman Cervenka qui a fermé le bal sur pénalty en poussant encore un peu ces Grenat dans leur “période défaites” avec une 8e défaite lors de ses 9 derniers matches...