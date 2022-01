Hockey sur glace – Gottéron domine Ajoie, le LHC perd le combat des Lions

Le choc des extrêmes a logiquement tourné en faveur des Fribourgeois jeudi soir (1-4). Lausanne a été surclassé par Zurich (5-1) et Bienne a disposé de Langnau (7-3).

Tim Wolf et les Jurassiens n’ont rien pu faire contre Julien Sprunger et les Dragons. Jonathan Vallat/freshfocus

FR Gottéron, sans devoir trop en faire, a infligé sa 17e défaite consécutive au HC Ajoie. Les Jurassiens ont cédé du terrain dans la période intermédiaire. Ce genre de choses, ça paraît presque inévitable, ne peut arriver qu’à un dernier de classe. Solide et combatif jusqu’à cette malheureuse ouverture du score de la 17e minute, le HC Ajoie aurait très bien pu prendre les devants à la 10e minute si Guillaume Asselin, bénéficiant d’une belle incursion d’Anthony Rouiller dans la défense adverse, avait cherché à lever la rondelle au lieu de venir buter sur la jambière droite de Reto Berra.

Si FR Gottéron a bien été le plus convaincant dans son argumentaire offensif en début de rencontre (20 frappes comptabilisées lors de la période initiale), il a néanmoins peiné à trouver des espaces dans une arrière-garde locale peu disposée à céder du terrain trop rapidement. Et puis la chance, en cette 17e minute de jeu, n’a pas accompagné Ajoie qui a pu, pour la première fois de la saison, aligner un joueur étranger de plus que son opposant (David Desharnais étant malade). Car la réussite attribuée à Sandro Schmid est en réalité un improbable but contre son camp de Jérôme Leduc.

La rondelle envoyée depuis l’arrondi par le centre des Dragons est venue frapper le dos du défenseur québécois avant de lober le gardien Tim Wolf. Aussi malencontreuse soit-elle, cette ouverture ne peut néanmoins être considérée comme un tournant dans ce duel des extrêmes. Sûr dans ses intentions, Gottéron s’est donné de l’air par la suite à la faveur de deux réalisations supplémentaires tombées dans une configuration devenue presque habituelle sur la glace de Porrentruy. Julien Sprunger, délaissé sur le couloir gauche de la défense jurassienne, a armé une reprise à ras la glace qui n’a laissé aucune chance à Wolf (22e). Puis Andrei Bykov, sur une rupture lancée par Kilian Mottet juste après la demi-heure, a donné trois longueurs d’avance à ses couleurs après avoir pris de vitesse Bastien Pouilly.

Un leader serein

Nathan Marchon aurait même pu en rajouter une couche dans l’enchaînement, mais l’attaquant a trouvé la mitaine du gardien ajoulot après avoir devancé le duo défensif Hauert/Leduc. L’issue ne faisant dès lors plus guère de doute, le HCA aurait pu abdiquer et économiser quelques forces avant son déplacement de vendredi à Zoug. Mais il s’est accroché et aurait même mérité davantage qu’une simple réduction du score (Devos, 36e).

La tentative de soulèvement a cependant été trop modeste pour que le solide édifice fribourgeois se mette à véritablement vaciller. Marchon n’a d’ailleurs pas tardé à inscrire le quatrième, son 16e filet personnel, semblable au 0-2 de Sprunger dans sa conception mais intervenu en supériorité numérique.

Plus rien alors ne pouvait venir troubler la quiétude du patron de National League, qui accueillera Bienne vendredi pour son ultime partie avant la pause olympique.

Ajoie – FR Gottéron 1-4 (0-1 1-3 0-0) Raiffeisen Arena. 3148 spectateurs. Arbitres: MM. Stolc, Urban, Schlegel et Kehrli. Buts: 17e Schmid 0-1, 22e Sprunger 0-2, 32e Bykov (Mottet, Chavaillaz) 0-3, 36e Devos (Schmutz) 1-3, 38e Marchon (Mottet/5 c 4) 1-4. Ajoie: Wolf; Birbaum, Pouilly; Leduc, Hauert; Rouiller, Eigenmann; Bartholet; Frei, Devos, Schmutz; Asselin, Frossard, Huber; Fortier, Romanenghi, Bozon; Bogdanoff, Macquat, Rohrbach; Schnegg. Entraîneur: Sheehan. FR Gottéron: Berra; Gunderson, Jecker; Diaz, Dufner; Sutter, Furrer; Chavaillaz; Brodin, Walser, Rossi; Bykov, Marchon, Mottet; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Bougro, Haussener, Jobin. Entraîneur: Dubé. Notes: Ajoie sans Hazen (blessé), Knellwolf (blessé, retourné à Kloten), Joggi ni Wännström (malades). FR Gottéron sans Desharnais, Jörg (malades), Hugues (suspendu) ni Kamerzin (surnuméraire). Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie, 3 x 2’ contre FR Gottéron.

Le LHC sans mordant

Lausanne s’est incliné 5-1 contre les ZSC Lions au Hallenstadion. Les joueurs de John Fust n’ont tout simplement pas fait le poids. Zurich menait déjà de trois longueurs après seulement 20 minutes de jeu. Le gardien Tobias Stephan? Dans une mauvaise soirée. Un premier but encaissé à distance (10e, Christian Marti de la ligne bleue), un deuxième reçu entre les jambières (14e, Sven Andrighetto) puis un troisième sur une reprise instantanée d’Andrighetto alors que le LHC évoluait en double infériorité numérique (17e).

Le LHC, très vite résigné, n’est jamais entré dans son match. Et lorsque des opportunités se sont présentées, les Vaudois se sont alors montrés très empruntés. Les Lausannois, qui avaient péniblement battu le HC Ajoie sur leur glace dimanche passé (5-4 grâce à un but de Damien Riat à 35 secondes du gong), ont affiché leurs limites face à une formation zurichoise d’une solidité à toute épreuve. Ils reprendront la compétition le 22 février à domicile contre Ambri, juste après les JO de Pékin.

Bienne atomise Langnau

Le HC Bienne n’a pas manqué à son devoir en décrochant trois points absolument nécessaires lorsqu’on envisage de terminer la saison régulière dans le Top 4. Après plusieurs accrocs la semaine dernière – défaites au-delà du temps réglementaire contre Zoug, Zurich et Genève –, cette victoire fleuve contre le cancre bis de la ligue offre une bonne bouffée d’air à Gaëtan Haas et cie qui s’en iront à Fribourg, vendredi soir, avec l’esprit un peu plus libéré.

Dans cette soirée portes ouvertes, quelques individualités en ont profité pour soigner leur confiance. À commencer par Luca Hischier, trois buts et une passe décisive, ou Gaëtan Haas, buteur et passeur, omniprésent dans le jeu. Cette première triplette a parfaitement lancé la soirée avant d’enfoncer le clou lors de la troisième période, faisant passer une très mauvaise soirée à Robert Mayer.

Berne confirme

Le HC Lugano a remporté le derby tessinois en battant Ambri sur le score de 4-1 (1-1 1-0 2-0). Josephs et ses deux buts (37e et 43e) ont coupé les ailes des Léventins qui étaient pourtant revenus à 1-1 à la 16e minute de jeu. Cette victoire luganaise fait passer le voisin tessinois en dessous de la barre, car dans le même temps, le CP Berne s’est aussi imposé 4-1 (2-0 0-0 2-1) face à Zoug. Les Bernois semblent avoir un deuxième souffle, mais il n’arrive pas vraiment au bon moment puisqu’ils n’ont plus qu’une partie à livrer, à Davos vendredi, avant la pause olympique.