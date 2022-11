Hockey sur glace : Gottéron domine Lugano, Genève battu, le LHC bat Ajoie en prolongation

Les Dragons ont battu Lugano (2-1) grâce à la bonne prestation de leur arrière-garde. Berne s’est imposé à Genève (1-3) et Lausanne a battu Ajoie à Porrentruy (5-6 ap).

David Desharnais menace le gardien luganais, Mikko Koskinen. Estelle Vagne/freshfocus

Dans une BCF Arena qui affichait complet (9009 spectateurs), FR Gottéron a enchaîné une troisième victoire consécutive en prenant le meilleur sur Lugano (2-1). Le but décisif est venu de la crosse du Finlandais Kuokkanen à la 52e minute. Grâce à ce succès, les Dragons confortent leur place dans le top 6 avant de se déplacer à Lausanne.

Après la cérémonie pour le néo-retraité Philippe Furrer, ex-défenseur de Berne, Gottéron, Lugano et l’équipe de Suisse, les défenses des deux équipes ont aussi été à l’honneur. Lors des 20 premières, tant FR Gottéron que Lugano n’ont pas réussi à prendre à revers les arrière-gardes adverses. Neuf tirs au total ont atteint Connor Hughes ou Mikko Koskinen, bien trop peu. La seule vraie chance de marquer est intervenue à la 20e sur un 3vs1 mal exploité par Calvin Thürkauf à la sortie d’une pénalité.

Heureusement pour le public présent, le deuxième acte est reparti sur de meilleures bases. Samuel Walser a touché le montant à la 23e et plus globalement, les Dragons se sont montrés plus dominateurs en se créant quelques belles occasions. Jusqu’à l’ouverture du score de Nathan Marchon (37e), qui a parfaitement profité d’un rebond du gardien après un lancer flottant de Juuso Vainio. Le défenseur finlandais a, à cette occasion, réalisé son premier point de la saison.

Contre le cours du jeu, les Bianconeri ont pu remettre les compteurs à égalité sur un tir précis de Marco Müller (47e). Janne Kuokkanen (52e), à la suite d’une séquence de domination intense de Fribourg, a inscrit sa première réussite depuis le 15 octobre dernier pour offrir la victoire à son équipe.

Samedi, les Dragons se déplacent à Lausanne avec l’objectif d’enchaîner 4 victoires consécutives pour la première fois de la saison.

Avec Berne, Genève-Servette a trouvé sa bête noire

Romain Loeffel et les Genevois n’ont pas passé face à Berne. BASTIEN GALLAY / LPS

Le festival offensif du 14 octobre dernier ne s’est pas répété, mais le résultat est resté le même. Battu dans la capitale voilà six semaines (6-5 ap), Ge/Servette s’est à nouveau incliné face à Berne vendredi soir aux Vernets (défaite 1-3), qui avaient fait le plein pour assister à la cérémonie en l’honneur de Goran Bezina. Le jeune retraité, ancien capitaine des Aigles et recordman du nombre de points inscrits (407 unités) avec le GSHC, a vu son maillot floqué du mythique No 57 être hissé sous le toit de la vénérable patinoire genevoise.

Mais l’ancien international suisse a surtout vu sa fête être gâchée par des Ours qui lui auront mis des bâtons dans les roues jusqu’au bout. Comme en 2010 lors de la finale des play-off perdue par Ge/Servette en sept matches. Comme en 2019 lors de l’élimination des Aigles en demi-finale des séries éliminatoires à l’issue du match le plus long de l’histoire du hockey suisse, qui était aussi la dernière apparition de Bezina sous la tunique grenat.

Vendredi soir, la formation de Jan Cadieux a payé cher le réveil bernois, qui a remporté la bataille physique – en allant notamment chatouiller les étrangers genevois – et qui a affiché une impressionnante solidité défensive. Le GSHC, battu pour la sixième fois depuis le début du championnat (la deuxième seulement dans le temps réglementaire), a ainsi eu toutes les peines du monde à entrer dans le slot et à se montrer dangereux devant Daniel Manzato, un ancien de la maison. La meilleure attaque de la Ligue n’a trouvé la faille qu’à une seule reprise grâce à la réduction du score tardive de Vincent Praplan (54e, 1-3), qui patinait encore pour le club de la capitale la saison dernière.

Avant ce but de l’honneur, Ge/Servette s’était fait punir par un de ses anciens joueurs. Top scorer des Bernois, qui ont fêté leur première victoire avec Toni Söderholm à la bande, Romain Loeffel avait ouvert le score d’un tir imparable de la ligne bleue (26e, 0-1). Puis Oscar Lindberg, l’un des quatre étrangers présents sur la glace dans les rangs des Ours en l’absence de Dominik Kahun, Eric Gelinas (blessés) et Chris Di Domenico (suspendu), s’était offert un doublé (32e 0-2, 45e 0-3).

Il y a fort à parier que les Aigles, qui n’ont perdu qu’à une seule reprise deux matches de suite depuis le début de l’exercice, vont vouloir réagir dès samedi soir (19h45) sur la glace d’un néo-promu Kloten en grande forme.

Lausanne a laissé filer une victoire à trois points

La rencontre entre Jurassiens et Vaudois a été serrée. Jonathan Vallat/freshfocus

Une surprise dans l’alignement d’avant-match: Igor Jelovac, qui s’était profilé comme un des piliers de la défense depuis son arrivée au LHC à l’intersaison, était annoncé surnuméraire. Un statut étonnant confirmé par le manager, Justin Krueger, avant le coup d’envoi. Geoff Ward, le nouvel entraîneur des Lions qui pilotait l’équipe pour la cinquième fois depuis son arrivée au club, a peut-être regretté d’avoir laissé le grand et robuste Villardou en tribunes lorsque le HC Ajoie a enfilé le 2-0 (Kevin Bozon) 14 secondes après avoir ouvert la marque en supériorité numérique sur un tir du défenseur américain T.J. Brennan. On jouait à peine depuis 11 minutes lorsque la défense des Lions volait en éclats face à la lanterne rouge de National League.

Les Lions ont toutefois repris leurs esprits, et n’ont pas tardé avant de revenir à la hauteur des Jurassiens, avant de les refroidir plus tard en deuxième période avec des buts de Cory Emmerton (33e, 3-3) et Cody Almond (45e, 3-4).

Tout reste fragile dans le camp lausannois, surtout lorsque les défenseurs les plus robustes (Jelovac) sont en tribunes. C’est là où a aussi terminé Martin Gernat avant la première pause. Le Slovaque a été pénalisé pour le match suite à une charge contre la tête de Kevin Bozon, le tout à peine 21 secondes après le 3-2 des Ajoulots signé Martin Bakos (19e).

Le Jurassien Marco Pedretti, auteur d’un doublé, a placé le LHC en position de force en marquant le 3-5 à un peu plus de six minutes de la sirène. Mais le HC Ajoie, à chaque fois à 6 contre 5 et sans gardien, est revenu à 4-5 (56e), puis à 5-5 à 47 secondes du gong sur un but de Brennan (60e, 5-5). En prolongation, Tim Bozon (64e, 5-6) a marqué le but gagnant… dans la cage vide alors que le coach tchèque Filip Pesan venait de tenter plusieurs coups de poker en sortant son gardien au profit d’un joueur supplémentaire.