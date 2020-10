Le précédent Guin

L’évolution de la pandémie du coronavirus est désormais sous la tutelle des médecins cantonaux. Et le préposé fribourgeois avait déjà eu un cas à traiter en MySports League. La rencontre entre Guin et le HCV Martigny n’avait pas pu se dérouler en raison de cas au sein de l’équipe singinoise. En conséquence, six joueurs avaient été mis en quarantaine pendant dix jours.