Hockey: Gottéron, LHC, Bienne et Genève ont le sourire, pas Ajoie

Bykov fêté par les siens. freshfocus

Gottéron remporte le derby à Berne

Vainqueur 2-3 après les tirs au but, Fribourg-Gottéron a renoué avec la victoire après quatre défaites de rang.

Ce but, Andrei Bykov l’attendait depuis une éternité. Le numéro 89 de Fribourg-Gottéron a surgi au meilleur moment - après 116 secondes - pour exploiter une passe hasardeuse devant la cage du défenseur du CP Berne Ramon Untersander. Le premier but de la saison de Bykov - qui est directement allé fêter sa réussite vers le banc de son équipe - a donné un bon coup de fouet aux Dragons, après quatre défaites de rang, dont un naufrage en 12 minutes (cinq buts encaissés) mardi à Langnau.

En face, pendant longtemps, le CP Berne a été bien timide. En première période par exemple, les Ours n’ont adressé aucun tir en direction du gardien Connor Hughes selon les statistiques officielles. Et en deuxième période, les Bernois ont galvaudé deux séquences consécutives à cinq contre quatre (21e et 26e). Ce derby des Zähringen, en fin de compte, a été de bien petite cuvée entre deux équipes besogneuses mais sans génie. Annoncé blessé, le Suédois Marcus Sörensen n’aurait d’ailleurs pas été de trop dans le camp fribourgeois.

L’équipe de la capitale a finalement trouvé la faille grâce à Colton Sceviour. Le Canadien a trompé Hughes d’un tir précis au-dessus de l’épaule, au premier poteau (38e, 1-1). Les Dragons, à cinq contre trois, ont repris l’avantage sur un tir direct de Christoph Bertschy (47e, 1-2). Une avance qui a tenu à peine cinq minutes: l’Allemand Dominik Kahun, d’un tir à mi-distance, a permis au SCB de revenir à 2-2 (52e).

En prolongation, les Fribourgeois sont passés proches de la victoire (tirs sur le poteau de Rask et Kuokkanen à la 64e). Ils ont finalement remporté les deux points grâce au penalty victorieux de Victor Rask dans l’épreuve des tirs au but. Le programme des Dragons est particulièrement corsé. Mardi, l’équipe de Christian Dubé se déplace à Lugano. Elle recevra ensuite les ZSC Lions vendredi avant un déplacement aux Vernets dimanche prochain pour affronter Genève-Servette.

GE Servette aligne un cinquième succès consécutif

Les Aigles n’ont pas brillé, mais ils ont fini par prendre le meilleur sur Kloten (3-1), samedi soir aux Vernets.

GE Servette a peiné, souffert, transpiré. Mais GE Servette a fini par venir à bout de Kloten (3-1), samedi soir aux Vernets, alignant ainsi son cinquième succès consécutif. Plaisante d’un point de vue purement comptable, la soirée aura laissé les amateurs de panache et d’étincelles sur leur faim.

Comme souvent, GE Servette a d’entrée de jeu empoigné les affaires courantes - et son adversaire avec. Comme souvent, le leader de National League a concrétisé sa domination, en l’occurrence en exploitant les deux jeux de puissance dont il a bénéficié lors de la première période (goals de Vincent Praplan à la 11e, puis de Teemu Hartikainen à la 18e). Et comme souvent, alors que le chemin semblait se dessiner sans embûche face à un adversaire qui avait deux derbies zurichois perdus dans les jambes (mercredi et vendredi), les joueurs de Jan Cadieux se sont inventé une voie compliquée.

Cueilli à froid dès la reprise (2-1 par Miro Aaltonen à la 21e), alors que les Aviateurs évoluaient avec un homme de plus, Genève a tout simplement omis de jouer le deuxième tiers-temps. En panne d’inspiration et peut-être même d’envie, les Grenat ont toutefois eu le mérite de conserver leur avantage. Ils auraient pu s’offrir une marge de confort supplémentaire lors de l’ultime période, mais ni Valtteri Filppula (47e), ni Marco Miranda (48e), ni Teemu Hartikainen (49e) n’ont trouvé la faille.

Alors il a fallu peiner, souffrir et transpirer… jusqu’au 3-1 inscrit par Daniel Winnik dans le but vide à trois secondes de la fin. GE Servette venait de signer son cinquième succès consécutif et de conforter sa première place au classement. Sans la manière, mais avec suffisamment de sérieux.

Solide prestation et grosse victoire du LHC

Les Lausannois se sont brillamment imposés face à Zurich (1-3) samedi soir à la Swiss Life Arena. Trois points qui leur permettent de rester au contact de la 12e place au classement de National League.

Dans l’obligation ou presque de ramener les trois points de la victoire de son déplacement à Zurich s’il n’entendait pas voir la 12e place s’éloigner dangereusement, Lausanne a su dompter la pression et les «autres» Lions de National League samedi soir à la Swiss Life Arena. La formation de Geoff Ward s’est imposée (1-3) pour s’offrir un troisième succès consécutif pour la deuxième fois de la saison seulement, après la série réalisée en tout début de championnat contre Davos, Kloten et Lugano.

Les Vaudois, au repos depuis une semaine et leur difficile victoire à Langnau, ont profité de leur fraîcheur physique pour prendre le dessus sur un adversaire de plus en plus émoussé au fil des minutes et qui disputait son sixième match en neuf jours. Mais s’ils ont gagné, c’est aussi grâce à leur solide prestation d’ensemble.Bien en place dans leur zone défensive, Lukas Frick et ses partenaires n’ont quasiment rien accordé au ZSC.

Titularisé dans la cage lausannoise pour la troisième fois de suite, Laurikainen a passé une soirée franchement agréable. Le portier finlandais, qui n’a dû faire face qu’à 24 tentatives cadrées, a capitulé à une seule reprise, Roe (16e, 1-1) concluant une magnifique rupture initiée par l’excellent Bodenmann et relayée par le top scorer Wallmark.

Intervenue 45 secondes seulement après l’ouverture du score chanceuse de Sekac (15e, 0-1), cette égalisation aurait pu semer le doute sous les casques vaudois. Mais il n’en a rien été. Parfaitement dans sa partie, le LHC est reparti de l’avant et a logiquement matérialisé sa domination grâce à ses étrangers. Raffl (22e, 1-2), idéalement trouvé dans le slot par un Bozon des grands soirs, a d’abord permis à ses couleurs de reprendre les devants. Salomäki (50e, 1-3), auteur de sa quatrième réussite de l’exercice, a ensuite marqué le but du break.

Solidarité, à l’image du sauvetage de Genazzi sur la ligne de but dans les derniers instants de la rencontre, efficacité et solidité: Lausanne va devoir mettre les mêmes ingrédients mardi soir (19h45) à Berne s’il entend poursuivre sa série victorieuse.

Bienne renoue avec le succès lors du derby contre Ajoie

À Porrentruy, les Seelandais ont réussi à marquer lors des moments clés pour prendre la mesure des Jurassiens (0-3). Säteri s’est montré excellent.

Le HC Ajoie n’y arrive toujours pas contre son rival seelandais. Le HC Bienne a remporté samedi le quatrième derby de la saison, le huitième en autant de matches depuis le retour des Jurassiens en National League, entre les deux formations (0-3). Sans être impressionnants, les hommes de Törmänen ont fait parler leur supériorité technique, leur solidité défensive et surtout leur capacité à marquer dans les bons moments.

Entre deux équipes qui restaient respectivement sur trois et quatre défaites consécutives, les premières minutes ont logiquement été assez hésitantes malgré l’engagement physique. La première escarmouche a été l'œuvre de Hazen (3e) au terme d’une percée solitaire. Les Seelandais ont ensuite assez nettement pris le contrôle du puck mais ont eu toutes les peines du monde à prendre à défaut une défense ajoulote bien organisée. L’ouverture du score est finalement tombée de la crosse de Forster (18e). Le vétéran, placé dans le slot tel un attaquant, a profité d’un rebond mal maîtrisé par Wolf. Cette réussite a fait suite à un brassage des lignes de Törmänen.

Au retour des vestiaires, Ajoie s’est procuré une belle occasion d’égaliser par Derungs, mais Säteri s’est interposé avec brio. Sur la rupture, le capitaine Haas a pu doubler la mise (21e) d’un tir du poignet précis qui a surpris Wolf. Ce but aurait pu faire mal et tuer tout suspense, mais la trame de la rencontre est finalement restée la même. Un Bienne dominateur sans être flamboyant et intraitable défensivement et un HCA obtenant quelques belles chances de marquer en contre. Säteri, à plusieurs reprises, et la barre sur un envoi de Bozon (39e) ont mis leur véto. Künzle à la 45e minute a permis à son équipe de s’offrir un avantage décisif et une victoire méritée à son équipe.

Mardi, Bienne effectuera le long déplacement à Davos alors qu’Ajoie accueillera Kloten, le surprenant néo-promu, avec la ferme intention de renouer avec les joies du succès.

Succès important d'Ambri à Langnau

Les Léventins ont repris espoir dans la quête des pré-play-off de National league, en s'imposant chez les Tigers 2-3. Davos a quant à lui pris une option sur les play-off tout court, en battant Zoug (1-0).

Ambri-Piotta a certes concédé l'ouverture du score d'entrée à l'Ilfis, mais c'est connu, les Tessinois ont du caractère. Ils ont retourné l'affaire grâce à Formenton (11e), Bürgler (25e) et Virtanen (57e) et ont dépassé leur adversaire du soir pour le gain de la 11e place. Le 10e rang de Lugano n'est plus qu'à une longueur.