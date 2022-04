Hockey sur glace: Gottéron met un gros rythme dès l'entame du deuxième tiers

Premier tiers magnifique à Fribourg où les deux équipes mettent énormément de rythme dans cet acte III. Fribourg domine globalement et aurait pu à plusieurs reprises ouvrir le score mais a été victime du réalisme incroyable des Lions qui ont ouvert la marque sur leur première opportunité. Les Dragons ont eu ensuite une phase de moins bien et ont été chanceux avec l'annulation du deuxième but zurichois. Ils ont laissé passer l'orage et sont parvenus à trouver enfin la faille par DiDomenico. Gottéron a eu à la fin du tiers l'occasion pour prendre l'avantage mais Waeber a dit non à Mottet sur un pénalty. Tout reste donc à faire dans ce match.