FR Gottéron a fait cavalier seul jusqu’à la mi-match, avant de rentrer dans le rang après la deuxième réussite bernoise (34e, Heim). Jusque-là, les Fribourgeois avaient largement dominé un CP Berne une fois de plus très décevant et fragile: Julien Sprunger avait déjà obtenu un doublé en première période (15e, 0-1 et 18e, 1-3) tandis que Chris DiDomenico avait aussi trouvé la faille en power - play d’une reprise instantanée (16e, 0-2).