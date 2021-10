Hockey sur glace - Gottéron poursuit sa série, défaites de Genève et du LHC

Les Dragons, eux aussi, l’avaient compris. Ils ont d’emblée pris d’assaut le camp de défense adverse et n’ont eu besoin que de 90 secondes pour mener au score. Un engagement remporté par Sandro Schmid et Chris DiDomenico trompait Daniel Manzato, dont le champ de vision était bouché par la présence devant lui de Raphaël Diaz.

Au jeu des situations spéciales, les joueurs de Christian Dubé n’en sont pas sortis gagnants. Et comme la tension a été palpable d’un bout à l’autre des débats, avec de nombreuses pénalités à la clé, on comprend alors que la fête programmée aurait pu virer au cauchemar pour le leader. Sur leur deuxième période de jeu de puissance, les joueurs de la capitale ont pris l’avantage de manière un peu chanceuse, Dave Sutter déviant involontairement le puck sur un envoi de Kaspars Daugavins (22 e ).

La bourde de Genève-Servette

Ils l’ont répété comme un mantra. « Le travail finira par payer et le puck finira bien par tourner en notre faveur » . GE Servette est sur le bon chemin, celui de la rédemption. Après un premier tour très compliqué, les Aigles sont en quête de rachat et de points. L’opération retour en grâce avait bien débuté samedi, avec un succès dans le temps réglementaire extrêmement précieux obtenu aux Vernets contre Rapperswil. Elle s’est poursuivie sur la glace des ZSC Lions après un match complètement fou sur le plan offensif.

Après un chassé - croisé à l’ancienne, c’est une épouvantable erreur de Josh Jooris qui a offert la victoire au ZSC Lions. Les deux équipes étaient alors à égalité (5-5 et Genève jouait avec un homme de plus, poussant tant et plus pour passer l’épaule. Le malheureux No19 a eu un blanc, confondant Garett Roe et un de ses coéquipiers en lui offrant une passe parfaite. L’Américain, seul face à Gauthier Descloux, n ’ a pas manqué l’aubaine. Cruel pour des Genevois qui ont longtemps cru que cette soirée était pour eux.

Au-delà du résultat comptable, c’est le retour de la réussite qu ’ il convient de souligner dans le camp des Aigles. Emmené par un Henrik Tömmernes des tou t grands soirs, Genève a posé sa griffe sur le match en affichant une jouerie jamais vue jusque-là cette saison. presque tout a roulé pour les hommes de Pat Emond. Des buts à cinq contre cinq. Des buts en supériorité numérique. Et un but en box-play, importantissime, signé Joël Vermin. Libéré par sa volée magique de samedi soir, le futur bernois patine enfin au niveau attendu. Dans son sillage, c’est même tout le groupe qui a effectué un vrai pas en avant. « Cela ne se voyait pas dans les résultats mais cela faisait déjà un moment que nous allions dans la bonne direction, expliquait Pat Emond après la victoire contre Rappi.

Pas de déclic avec Frolik

La première impression laissée par Frolik a été bonne: intense, dynamique, consciencieux défensivement, toujours en embuscade devant les filets adverses, l’ex joueur de NHL a livré une performance volontaire et prometteuse. Sa dernière saison blanche (10 matches joués) pèse certainement encore dans son jeu, mais ses qualités sautent aux yeux. Il a déjà été bien plus entreprenant en 60 minutes que le Canadien Phil Varone, envoyé en tribunes mardi, depuis le début de l’exercice en cours.

Le LHC n’a pas eu besoin, non plus, de Frolik pour inscrire le 0-2 en deuxième période. Ken Jäger, qui faisait équipe avec Jiri Sekac et Tim Bozon, a victorieusement redirigé un centre-tir de Lukas Frick (25e). Alors que le LHC venait de prendre le large, une réussite signée Yannick Burren a toutefois relancé Ambri 170 secondes après la deuxième réussite des Lions (28e). Moins de quatre minutes plus tard, le topscorer Inti Pestoni a égalisé en marquant un but extraordinaire, du revers et dans un angle impossible (31e, 2-2). Pestoni? C’est encore lui qui a frappé, à la 52e minute, pour donner l’avantage à Ambri pour la première fois de la soirée (3-2). Un avantage définitif pour Ambri, une deuxième défaite de rang pour les Lions.