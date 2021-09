Hockey sur glace - Gottéron reçoit Lausanne

Les hommes de Christian Dubé ont pourtant bien débuté cette saison en enchaînant deux victoires lors des deux premières journées (face à Berne et Rappi). Ils ont ensuite essuyé trois défaites mais deux de celles-ci sont arrivées à l’issue de duels face aux deux premiers de la classe, Bienne et Zoug. Et tous deux après prolongations. Attention donc à ne pas enterrer le Dragon trop vite…