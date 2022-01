Hockey sur glace : Gottéron régale contre Bienne, Genève se sublime, Ajoie giflé

Le duo Sprunger/DiDomenico a livré un tout grand match lors de la victoire 5-3 de FR Gottéron contre Bienne. Les Aigles ont, eux, battu Zurich et les Jurassiens en ont pris 11 contre Zoug.

Les Fribourgeois ont tremblé avant de s’imposer contre Bienne. Estelle Vagne/freshfocus

FR Gottéron a battu le HC Bienne avec un certain panache, mais Christian Dubé a tout de même dû intervenir avant la mi-match en faisant usage de son temps mort (28e). Son équipe, qui menait 3–0 grâce à des buts signés Raphael Diaz (5e), Chris DiDomenico (18e) et David Desharnais (22e), venait de connaître deux minutes de flottement. Elle venait d’encaisser deux buts coup sur coup et avait également concédé un penalty (manqué par Damien Brunner) dans l’intervalle. Mike Künzle (26e, 3-1) et Brunner (28e, 3-2) ont totalement relancé un match que l’on pensait définitivement plié après le troisième but fribourgeois.

Devant les filets du HC Bienne, Elien Paupe n’avait pas connu une très grande soirée jusque-là. Le Jurassien remplaçait au pied levé le titulaire du poste, Joren van Pottelberghe, contrôlé positif vendredi après avoir défendu la cage du HC Bienne la veille contre Langnau (7-3). Sélectionné avec l’équipe de Suisse pour disputer les JO à Pékin (l’équipe nationale s’envole la semaine prochaine), van Pottelberghe sera-t-il rétabli à temps ou devra-t-il tirer un trait sur l’aventure olympique? Personne dans le camp seelandais n’avait la réponse à cette question vendredi.

Revenu comme un éclair à 3-2, le HC Bienne s’est finalement laissé piéger par la roublardise du duo DiDomenico/Sprunger. Les deux attaquants ont bénéficié d’un coup de pouce bien involontaire du défenseur suédois Viktor Lööv. Celui-ci a brisé sa canne en tirant de la ligne bleue et ainsi permis à DiDomenico de servir Sprunger sur un plateau en contre-attaque (39e, 4-2). Le capitaine des Dragons a inscrit vendredi son 15e but de l’exercice et ajouté deux passes décisives de plus à son compteur (14 au total). Quant à DiDomenico, il en a profité pour gonfler ses stats avec une prolifique soirée à quatre points personnels. Les deux hommes, omniprésents, ont donné des sueurs froides à la défense seelandaise durant toute la soirée.

Grâce à cette nouvelle victoire, FR Gottéron aborde la trêve internationale au premier rang du classement de National League, devant l’EV Zoug et Rapperswil. Les Biennois, eux, repartiront depuis la cinquième place à la reprise du championnat le 25 février à domicile contre le HC Ajoie, juste après les Jeux olympiques. Les Fribourgeois accueilleront GE Servette à la même date.

Six Dragons (Berra, Diaz, Mottet pour la Suisse, Brodin avec la Suède, Desharnais et DiDomenico sous les couleurs du Canada) et trois Biennois (Haas et van Pottelberghe ainsi que Rajala avec la Finlande) participeront aux JO à Pékin. Ces internationaux ont été félicités par le président de FR Gottéron, Hubert Waeber, et la co-présidente du HC Bienne, Stéphanie Mérillat, après une rencontre qui s’est jouée à guichets fermés (8934 spectateurs).

Genève-Servette plus fort que les éléments

La joie de Vermin après le 2-0. Eric-Lafargue

C’est avec le sentiment du devoir accompli que Ge/Servette va entamer la pause olympique. Bien que décimés par la maladie, les Aigles se sont accrochés pour décrocher les trois points face à un Zurich (3-0) pourtant en grande, qui restait sur onze victoires au cours de leurs douze derniers matches de National League.

Malgré les absences de Jan Cadieux sur le banc, de Tyler Moy et Benjamin Antonietti sur la glace, tous grippés, les Grenat ont su rebondir vendredi soir aux Vernets. Trois jours après le camouflet subi à Berne (défaite 3-1), les hommes du duo éphémère Rikard Franzen-Louis Matte ont montré qu’il restait encore de l’essence dans le réservoir, malgré un calendrier démentiel en janvier (11e partie depuis le début du mois).

C’est Daniel Winnik qui a une fois encore montré la voie à suivre, bien aidé il est vrai par l’apathie zurichoise. Sélectionné pour les Jeux olympiques, le Canadien s’est offert un doublé en 230 secondes en fin de première période. Opportuniste, l’attaquant de 36 ans a d’abord profité d’une intervention peu claire de Jakub Kovar (16e), avant de convertir un caviar de Sami Vatanen en avantage numérique (20e). Ses 23e et 24e réussites depuis le début du championnat.

L’indiscipline et la frustration zurichoises ont atteint leur paroxysme peu après la mi-match (33e) lorsque Sven Andrighetto a infligé une bien vilaine charge dans le dos du malheureux Theo Campagna. Catapulté la tête la première contre la bande, le jeune attaquant (19 ans) a fort heureusement pu se relever. S’en sont suivies une échauffourée générale et des pénalités de match pour les deux protagonistes. Il s’agissait là de l’une des dernières émotions de la partie, les 20 dernières minutes n’étant marquées que par la réussite de Joël Vermin dans la cage vide (59e).

C’est donc sur un blanchissage que Dominic Nyffeler, excellent durant l’intégralité de son prêt, quitte les Vernets pour retourner à Kloten, en Swiss League. Quant à ses futurs ex-coéquipiers, ils bénéficient désormais d’un petit mois de pause avant un déplacement à Davos, le 22 février prochain. L’occasion de recharger les batteries, à l’exception de Joël Vermin (Suisse), Deniss Smirnovs (Lettonie), Henrik Tömmernes (Suède), Daniel Winnik (Canada), Valtteri Filppula et Sami Vatanen (Finlande), engagés aux Jeux olympiques de Pékin.

À Zoug, Ajoie a pris la peine maximale

Dans les buts d’Ajoie, Loïc Galley a vécu une première titularisation compliquée. Patrick Straub/freshfocus

Pour ses grands débuts en National League, Loïc Galley a été gâté. Défendre la cage de l’équipe la plus perméable de la catégorie face au champion en titre zougois: le rempart de 19 ans prêté par FR Gottéron a pénétré sur la glace avec la certitude d’y vivre une soirée mémorable, qui avait en réalité tout d’un cadeau empoisonné.

Fallait-il considérer cette première à ce niveau comme une forme de bizutage? On dira que quelle que soit sa performance, le poids d’un revers, dans la situation où se situe son employeur provisoire, n’aurait de toute façon pas pesé sur sa conscience. Après sept minutes de jeu et cinq frappes en sa direction, le néophyte fribourgeois avait déjà laissé passer deux rondelles entre ses jambières. La première sur une déviation de Fabrice Herzog (ou est-ce un but contre son camp de Bastien Pouilly?) alors que les Zougois évoluaient en avantage numérique, la deuxième sur une reprise de Gregory Hofmann.

On pouvait alors craindre une sale soirée pour celui qui s’est contenté jusque-là de défendre la cage des élites de Gottéron et celle de Guin en MySports League. Mais le jeune Galley, à l’instar de ses partenaires, a gagné en assurance au fil des minutes. Tout comme la veille contre le leader fribourgeois, les Jurassiens ne semblaient pas décidés, dans un premier temps au moins, à lâcher prise malgré un retard forcément compliqué à gommer.

Quelques secondes avant le 2-0 de l’attaquant international, Kay Schweri a eu le puck de l’égalisation au bout de la canne. L’attaquant débarqué durant la journée de Langnau – Dario Rohrbach a lui fait le chemin inverse – s’est procuré la plus chaude alerte visiteuse de la première période. Mais le numéro 72, qui terminera au minimum la saison à Porrentruy, a mal négocié sa rupture menée à deux contre un avec Ueli Huber.

Si Ajoie a montré un certain sens de l’entreprise avant de regagner une première fois le vestiaire, il n’a par contre pas été capable de contenir la pression grandissante qui s’est abattue sur lui après la pause. La différence dans le jeu physique a été énorme. Les visiteurs ont été asphyxiés, n’ont plus eu voix au chapitre. Claudio Cadonau puis Hofmann, sa 7e réussite déjà en six matches depuis son retour en Suisse, ont coupé court à toute perspective de retour adverse en l’espace de 79 secondes. Dans sa cage, Loïc Galley a fait ce qu’il pouvait pour que l’addition ne s’alourdisse pas trop vite. Qu’espérer d’autre, franchement? Il a fallu plus de dix minutes dans le tiers médian pour que le dernier de la hiérarchie, par l’intermédiaire d’Asselin, adresse enfin une frappe en direction de Luca Hollenstein, la doublure de Leonardo Genoni (46-15 lors des 60 minutes de jeu).

Face à Dario Simion (21e), face à Hofmann à deux reprises (25e et 26e), la jambière de Galley n’a pas tremblé. Sa mitaine, elle, n’a pas montré la même garantie lorsque Simion a armé sa tentative (25e). Perdu pour perdu, 5-0 ou le double, cela n’aurait de toute manière rien changé. Pour la sixième fois de l’exercice, Tim Wolf pensait pouvoir observer durant toute une rencontre les limites de son collectif depuis le banc. La dernière fois, c’était le 16 novembre contre Ambri, soit trois jours avant le dernier succès ajoulot en date contre Davos.

Mais l’averse qui s’est déversée sur Loïc Galley en début de période finale, avec cinq buts supplémentaires concédés en sept minutes, a néanmoins nécessité l’entrée de l’habituel gardien titulaire. À bout de souffle, Ajoie a été malmené sans ménagement par Zoug, qui a atteint la dizaine à douze minutes du terme grâce à Lino Martschini, une soirée à quatre points pour l’ailier.

Les huit éléments de la Bossard Arena engagés tout prochainement lors des Jeux olympiques ont donc eu droit à une tranquille répétition générale avant de s’envoler pour Pékin. La lanterne rouge, qui campe dorénavant sur 18 revers de rang, retrouvera, elle, la compétition le 25 février à Bienne.