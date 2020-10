Vainqueur 2-8 à Sierre, Fribourg-Gottéron a justifié son statut de favori et s’est logiquement qualifié pour les 8es de la Coupe de Suisse au terme d’un duel plaisant et moins déséquilibré que la lecture brute du score pourrait le laisser supposer. Pendant 45 minutes, en effet, l’équipe valaisanne de Swiss League a été audacieuse et, à défaut de semer le doute sous les casques fribourgeois, a davantage été un adversaire qu’une victime.

Peu avant la mi-match, alors que les Dragons menaient 0-1, le joueur de centre Eric Castonguay s’est d’ailleurs procuré une occasion inouïe de signer le but de l’égalisation. Mais le Québécois a buté sur Connor Hughes, préféré à Reto Berra devant le filet. Une minute plus tard, Yannick Herren profitait d’une relance approximative de la défense “rouge et jaune” pour s’échapper et loger la rondelle dans la lucarne de la cage bien défendue par Remo Giovannini.