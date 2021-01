Hockey sur glace: Gottéron se rend à Zoug

Voici le classement. C’est très serré dans le haut du tableau. Zoug domine et dispose de cinq unités d’avance sur son dauphin fribourgeois et six sur Lausanne et Zurich. Le calcul est simple: une victoire ce soir rapprocherait Gottéron de la première place alors qu’une défaite permettrait à Zoug de s’envoler au classement.