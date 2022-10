Crise énergétique: Gouffres à électricité, les commerces jouent le jeu

© Ramseier et Associates Ltd Zurich

«On parle d’éteindre l’éclairage de nuit des commerces pour économiser; mais c’est contre-intuitif. Il n’y a pas ou peu de lumière naturelle dans les centres et les magasins; ils consomment donc beaucoup plus en journée, pour s’éclairer artificiellement», exposent les Services industriels de Genève (SIG). Cela se vérifie dans les modélisations effectuées par la régie: celle-ci estime que les commerces représentent 11% de la dépense globale d’électricité dans le canton. En cette période de crise énergétique, où tout un chacun est prié de faire des efforts, «il y a donc un vrai potentiel d’économies à réaliser dans les commerces», concluent les SIG.

Chauffage aussi baissé

Les centres commerciaux ont cependant une marge de manœuvre limitée: ils peuvent agir sur le bâtiment et les espaces communs, mais autrement, chaque magasin fait comme il l’entend. «Nous avons sensibilisé nos 130 commerces; ensuite, voilà, ils sont maîtres chez eux, illustre Ivan Haralambof, directeur de Balexert, à Genève. Mais j’ai la conviction que le message est bien passé. De notre côté, depuis trois semaines, l’intensité de l’éclairage est réduite de 40% en journée et 90% la nuit – on garde un peu de lumière par mesure de sécurité, pour l’usage de la vidéosurveillance. Nous avons aussi diminué le chauffage de 2 degrés.»