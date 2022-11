Founex (VD) : Gourmande en énergie, la bulle du tennis restera à terre

Alors que le Tennis Club de Founex (VD) s’apprêtait à gonfler sa bulle qui protège les joueurs pendant la saison froide, la Municipalité, propriétaire des terrains, a dit non en raison de la pénurie d’énergie qui guette la Suisse cet hiver, relate «La Côte» . Rita Michielini, la présidente du club, fait les comptes: environ 200 enfants et 50 adultes sans terrain, deux professeurs de tennis engagés à plein temps au chômage technique et un manque à gagner pour le Tennis Club.

Laurent Kilchherr, le municipal responsable des sports, évoque un «cas de force majeure» et explique que le centre sportif est un «gros consommateur, qui serait soumis aux contingentements». Sur les 180’000 kWh d’électricité consommés par an par le complexe, 45’000 kWh concernent la seule bulle. Une heure passée dessous équivaut à la consommation électrique quotidienne d’un ménage, a calculé le journal. La commune entend également faire face à la crise en réduisant l’éclairage public et en baissant le chauffage dans les bâtiments communaux. Pour le moment, les terrains extérieurs de foot et de tennis resteront éclairés.