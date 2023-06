Dans le secteur de la mobilité, SOCAR est synonyme de qualité et d'innovation. SOCAR VELVET 98 est un combustible puissant qui utilise des additifs de nettoyage spéciaux afin d'éliminer autant que possible les impuretés déjà présentes dans le moteur. Les soupapes et les composants du moteur sont entretenus et conservent leurs fonctionnalités, pratiquement comme au premier jour. Lorsqu'il est utilisé régulièrement, VELVET 98 prolonge même la durée de fonctionnement.