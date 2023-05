Goûtez le miel de Kate Middleton, reine des abeilles

Samedi 20 mai, Kate Middleton est apparue en tenue d’apicultrice sur Instagram. Le compte qu’elle partage avec son époux, le prince William, a célébré la Journée mondiale de l’abeille, décrétée par les Nations Unies. La photo date de l’année dernière et témoigne de la véritable passion que les membres de la famille royale vouent à ces insectes. Ils possèdent des ruches dans leurs résidences en Angleterre ou en Écosse et commercialisent du miel sur place et sur le Net. Ainsi, il est possible d’acheter celui que la princesse de Galles, aka la reine des abeilles, produit et déguste chez elle. Un petit pot coûte près de 15 livres (16 fr. 75). Attention, la demande est forte et la rupture de stock fréquente. C’est notamment le cas pour le miel du palais de Buckingham qui a bénéficié de la publicité générée par le couronnement, au début du mois.