Espagne : Patronat, syndicats et gouvernement prêts à réformer le marché du travail

L’Espagne devait conclure une réforme du marché du travail pour pouvoir bénéficier des 140 milliards du plan de relance européen. C’est chose faite, avec un accord total.

Madrid et les partenaires sociaux étaient engagés dans une véritable course contre la montre .

«Il s’agit d’un accord historique en matière de relations sociales, qui permet l’homologation du marché du travail espagnol avec le marché européen», a affirmé le M inistère du t ravail dans un communiqué. «C’est un jour historique pour les travailleurs et les travailleuses de notre pays», a renchéri, devant la presse, la ministre du Travail, la communiste Yolanda Diaz, qui en avait fait une priorité et a piloté les négociations.

Revenir sur une réforme de la droite

Le contenu de l’accord n’a pas été rendu public, mais on sait que le but du gouvernement de Pedro Sánchez était de revenir sur la réforme adoptée en 2012 par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, qui, selon ses détracteurs, avait fait grimper en flèche la précarité dans un pays qui détient le record européen du taux de contrats temporaires.

L’accord a été conclu avec les deux principales organisations d’employeurs, la CEOE et la CEPYME (petites et moyennes entreprises), et avec les deux grands syndicats ouvriers, les Commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale du travail (UGT).