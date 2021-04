Malgré les mots et les déclarations qui se voulaient positives après le premier GP de la saison, dimanche dernier sur le circuit de Losail, la réalité reste décevante: Thomas Lüthi (Kalex) a seulement signé le 19e chrono de la première journée d’essais libres du GP de Doha (Qatar), à 1,355 du meilleur temps absolu réussi par un débutant de la catégorie, l’Espagnol Raúl Fernández.

Lüthi, le plus expérimenté des pilotes de la classe Moto2, a réussi son meilleur chrono personnel dès son troisième tour de la seconde séance, en début de soirée – la séance de l’après-midi, en raison d’une grande chaleur, est plus lente de près de 2 secondes – avant de buter contre un mur, incapable d’aller plus vite.