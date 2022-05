F1 Espagne: dernière chance pour Hamilton, Russell et Mercedes?

Formule 1 : GP d’Espagne: une dernière chance pour la Mercedes d’Hamilton?

Depuis le nouveau règlement, les Flèches d’argent n’arrivent pas à carburer à plein régime. Si les performances ne changent pas en Catalogne, une solution radicale est envisagée.

Pire début de saison depuis 2014

Différence entre simulateur et réalité

En Floride, Mercedes avait commencé le week-end en étant compétitif en essais le vendredi, avant de sombrer en qualifications (6e et 12e) et de limiter la casse en course (5e et 6e). «Il n’y a tout simplement aucune corrélation entre ce que nous voyons sur nos écrans et les sensations des pilotes, et cela rend les choses encore plus difficiles», a expliqué Wolff.