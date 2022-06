Formule 1 : GP du Canada: Max Verstappen au top, flop pour Charles Leclerc

Le Néerlandais s’est montré le plus rapide lors des deux premières séances d’essais libre, vendredi à Montréal. Le Monégasque sera lui pénalisé de dix places sur la grille.

Problèmes mécaniques

Désigné principal (et seul ?) adversaire de Verstappen dans la course au titre, le Monégasque n’a plus gagné depuis le 10 avril en Australie et pointe désormais à la troisième du classement général à 34 points de Verstappen et à 13 du Mexicain Sergio Pérez, le second pilote Red Bull.