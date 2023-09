GP Explorer 2 : Youtubers et streamers stars s’affrontent en direct

Les streamers et Youtubers s’affrontent sur des Formule 4. Capture d’écran Twitch.tv/squeezie

Plus de 60’000 spectateurs pour voir s’affronter des streamers et des youtubers sur un circuit automobile: la deuxième édition de la course des stars d’internet fait vibrer samedi aussi bien les sponsors que la «génération Z», venue en masse sur le circuit du Mans (ouest de la France). Sans compter les centaines de milliers de viewers qui suivent le GP Explorer 2 sur la chaîne Twitch de Squeezie.

Avant même le début de la course programmée samedi à 18h35, et qui mettra à l’épreuve une vingtaine de créateurs de contenus sur des Formule 4, tout a été scénarisé comme un événement sportif de grande ampleur, avec des moyens de production dignes d’un grand prix professionnel. Essais libres, visites des stands, boutiques de souvenirs, animations en tout genre assurés par les nombreuses marques parrainant l’événement, et même des selfies avec les pilotes pour les plus chanceux d’un public mixte composé dans la grande majorité de jeunes de moins de 30 ans.

Avec la Neuchâteloise Baghera Jones

Parmi les têtes d’affiche: des célébrités francophones d’internet cumulant les millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, à commencer par Squeezie, instigateur de cette course et qui compte plus de 18 millions d’abonnés sur YouTube, ou encore Gotaga, Mister V, Seb, Billy, la Neuchâteloise Baghera Jones ou Maghla, l’une des streameuses les plus suivies de France avec 800’000 abonnés sur la plateforme de diffusion Twitch.

«Maghla, je la suis sur Twitch, je la soutiens à fond, je «kiffe» ce qu’elle fait. En plus, elle n’a eu le permis (de conduire) que cette année, c’est la rookie de la course», confie à l’AFP Clément Huyghe, 28 ans, expert en assurance à Bordeaux, et qui a déboursé 60 euros sur internet pour avoir le maillot de sa streameuse favorite sur le dos. Les rappeurs marseillais SCH et Soso Maness, connus pour avoir participé au titre «Bande Organisée», l’un des morceaux de rap français les plus écoutés des dernières années avec plus de 450 millions de vues sur YouTube, sont également de la partie.

«On fait partie des chanceuses!»

Remportée par Sylvain Lévy (du duo de youtubeurs automobiles Vilebrequin), la première édition avait réuni près de 40’000 spectateurs sur le circuit de la Sarthe en octobre 2022. Signe de l’engouement pour la seconde édition, les 60’000 billets mis en vente avaient été écoulés en moins d’une heure, en mai dernier.

«Beaucoup d’amis voulaient venir mais on n’est que quatre à avoir eu des places. On fait partie des chanceuses!», se réjouit Essye Brossas, 20 ans, étudiante en psychologie à Nantes, qui n’avait pas réussi à assister à la première édition. Diffusé en direct sur Twitch, l’événement avait également enregistré un record d’audience «historique en France» et été suivi par plus d’un million de personnes, selon l’Automobile club de l’ouest (ACO), qui organise les courses sur circuit du Mans.

À l’image encore du match de football France-Espagne entre streamers, les stars d’internet qui partagent et commentent leurs parties en direct organisent désormais leurs propres compétitions sportives entre créateurs de contenus, captant une audience s’approchant de celles des grandes compétitions traditionnelles.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l'essentiel des infos de la journée.