Google remanie sa populaire app de cartographie Waze

Mêmes pubs sur Waze et Google Maps

Afin de «créer un produit Waze Ads (ndlr, le système publicitaire géré par Waze) plus évolutif et optimisé», «nous avons décidé de confier la monétisation des annonces Waze à la Global Business Organization (GBO), à l’instar de Google Maps», a indiqué, Chris Phillips, à la tête de Google Geo, dans un courrier adressé à ses employés. «Malheureusement, cela se traduira par une réduction des rôles axés sur la monétisation Waze Ads dans les domaines de la vente, du marketing, des opérations et de l’analyse», ajoute le responsable. En pratique, les deux apps afficheront désormais les mêmes annonces, Waze Ads étant remplacé par les services publicitaires de Google.