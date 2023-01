Premier League: Grâce à Harry Kane, Tottenham s'accroche aux leaders

Football : Grâce à Harry Kane, Tottenham reste au contact en Premier League

L’attaquant des Gunners est entré dans l’histoire des Spurs en marquant le seul but de la rencontre face à Fulham.

Vainqueur à Fulham (1-0), grâce à un but de Harry Kane qui égale le record de réalisations pour le club, Tottenham reste à l’affût dans la course à la Ligue des champions, lundi, en clôture de la 21e journée de Premier League.

Avec 36 points, les Spurs, 5e, reviennent à trois points de Newcastle et Manchester United, 3e et 4e, mais ils comptent un match en plus que ces deux équipes.