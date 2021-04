Football : Grâce à Iheanacho, Leicester conforte sa 3e place

Le Nigérian a marqué et réalisé une passe décisive pour la victoire contre Crystal Palace.

Grâce à un but et une passe décisive du Nigérian Kelechi Iheanacho, Leicester a consolidé sa place sur le podium en battant lundi Crystal Palace (2-1) lors de la 33e journée de Premier League. Avec 62 points, les Foxes se retrouvent hors de portée immédiate de Chelsea, 4e avec 58 unités, mais encore à cinq longueurs de Manchester United, 2e.

Crystal Palace, 13e avec 11 points d’avance sur la zone rouge, n’a plus grand-chose à craindre, mais regrettera tout de même de repartir bredouille de ce match. Les Eagles ont ouvert le score grâce à un but de l’inévitable Wilfried Zaha qui a profité d’une belle ouverture d’Eberechi Eze et du mauvais alignement de la défense des bleus pour aller tromper Kasper Schmeichel (0-1, 12e).