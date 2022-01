Julia Fox s'est prise pour Cendrillon grâce à Kanye West

Rancards de Julia Fox avec West : «Grâce à Kanye, j’avais l’impression d’être Cendrillon»

L’actrice Julia Fox a passé deux soirées avec l’ex-mari de Kim Kardashian. Elle a raconté ses rendez-vous avec le rappeur.

Kanye West, qui a récemment acheté une maison en face de celle de son ex , aurait retrouvé l’amour dans les bras de Julia Fox. La paire a d’abord été vue à Miami puis à New York. L’actrice, révélée par le film «Uncut Gems», a raconté ses deux rancards à «Interview». Le rappeur, à qui on prêtait une liaison avec une jeune mannequin , a également réalisé un shooting photo avec Julia qui ne laisse plus de place au doute concernant la nature de cette relation: ils sont bel et bien ensemble.

«J’ai rencontré Ye (ndlr: nouveau nom officiel du rappeur) à Miami la nuit du réveillon. On a été instantanément connectés. Son énergie fait tellement de bien autour de lui. Il nous a fait rire mes amis et moi, on a dansé et rigolé toute la nuit. On a décidé de conserver cette énergie en rentrant à New York pour voir la pièce «Slave Play», a raconté Fox, 31 ans, dans le magazine. La comédienne américaine a précisé que le vol de West avait atterri à 18h et que la pièce commençait à 19h: «Il était là, à l’heure. J’étais impressionnée. Après la pièce, nous avons choisi d’aller manger dans l’un de mes restaurants favoris.»