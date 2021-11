Grâce à Mbappé, Emma Smet gagne des abonnés

France : Grâce à Kylian Mbappé, Emma Smet gagne des abonnés

Les rumeurs d’une relation entre les deux Français profitent à la comédienne qui pourrait voir sa fortune augmenter.

L’annonce par «Closer», le 5 novembre 2021, d’une relation amoureuse entre Emma Smet et le footballeur du PSG et parrain d’un panda Kylian Mbappé a eu un sacré effet sur la popularité de l’actrice de 24 ans. D’après plusieurs sites français, la fille d’Estelle Lefébure et David Hallyday a vu son nombre d’abonnés sur Instagram augmenter de 50%. Elle est aujourd’hui suivie par 300’000 personnes.