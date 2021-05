Duncan Laurence - Grâce à l’Eurovision, son rêve de carrière s’est réalisé

«Incroyable. Je n’arrête pas de sourire. Je suis l’homme le plus heureux sur terre», a réagi Duncan sur Instagram. Sur chartsinfrance.net, il a évoqué «Arcade»: «C’est le point de départ de ma carrière. Jusqu’alors, j’écrivais des chansons dans ma chambre en espérant réaliser mon rêve. L’Eurovision l’a rendu possible.» Depuis sa victoire, il n’a pas chômé: l’EP «Words On Fire» est sorti en mai 2020 et son premier album, «Small Town Boy», en novembre 2020. «Il parle de la façon de trouver du positif dans la négativité de la vie. J’ai grandi dans une petite ville, j’ai été harcelé. J’ai commencé à écrire pour trouver un refuge où me sentir en sécurité et transformer ce mal en musique», a-t-il résumé.