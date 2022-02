JO 2022 – Avec Patrick Lörtscher, le curling devient passionnant

Lui et le journaliste Marc Gisclon commenteront potentiellement 33 matches des JO (11 en double mixte et autant en curling masculin et féminin). Un sacré défi, d’autant plus que les matches ont lieu de nuit comme de jour. Et que le tandem de la RTS se trouve à Genève et non à Pékin. «Marc Gisclon a eu le Covid, un mois avant le départ pour la Chine, raconte Patrik Lörtscher. Et comme il y avait encore des traces dans son organisme, ses tests étaient un jour négatifs, un jour positifs et le lendemain à nouveau négatifs. Pour éviter qu’il ne se retrouve en quarantaine dans un hôpital de Pékin et que je sois seul au commentaire, nous avons préféré travailler depuis les studios de Genève.» Pour des raisons pratiques, cet habitant de Lutry loge dans un hôtel de la Cité de Calvin.