Science: Grâce à l’Uni de Zurich, on en sait plus sur le mégalodon 

L’équipe, composée de scientifiques suisses, britanniques, américains, australiens et sud-africains, a mesuré et scanné chaque vertèbre de l’animal. Elle a reconstruit l’ensemble de la colonne et l’a complétée par un scan 3D d’une dentition de mégalodon provenant des États-Unis. les chercheurs ont ensuite reconstitué «la chair» de la grosse bébête à l’aide de scans 3D de requins blancs sud-africains. Ce modèle sert désormais de base à de futures reconstructions et à de nouvelles recherches sur les super-prédateurs, mais aussi sur leur fonction dans les écosystèmes marins et les conséquences de leur extinction.