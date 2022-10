Bun Hay Mean s'est accepté grâce à la scène

Bun Hay Mean, 40 ans, a été informaticien avant de devenir un humoriste de talent. Fifou/Tcholele

Révélé dans le «Jamel Comedy Club» en 2014, Bun Hay Mean, dit «Chinois marrant», s’est fait une place de choix dans l’humour. En attendant de le voir dans le nouveau volet de la saga «Astérix et Obélix», au cinéma, le Français de 40 ans d’origine chinoise et cambodgienne présentera son spectacle, «Le monde appartient à ceux qui le fabriquent», samedi 15 octobre 2022, sur la scène du Temple du Bas, à Neuchâtel.

De quoi parle votre one man show?

Il est un peu en opposition avec mon premier spectacle, qui parlait des clichés, du regard de l’autre sur soi. Ce nouveau spectacle parle de l’amour de soi et de la résilience, c’est-à-dire s’accepter soi-même tel qu’on est avec ses qualités et ses défauts. On vit dans une société qui est énormément basée sur l’image et sur le déni de la réalité. Et quand je dis que le monde appartient à ceux qui le fabriquent, c’est que le monde, tel qu’il est, dépend juste de nous, de comment nous acceptons de le voir.

Vos sketchs sont souvent provocateurs, où vous évoquez les races, les religions, l’histoire de l’humanité. Pourquoi avoir choisi ce style d’humour?

Je me fixe l’idée de pouvoir parler de tout. Selon moi, se brider ou se censurer sur certains sujets, c’est nier leur existence. L’humour, c’est fait pour déranger, pour faire un pas de côté et dire qu’il y a un problème là. Un humour qui n’est pas dérangeant, ce n’est plus de l’humour.

Avez-vous le trac avant de monter sur scène?

Je ne l’ai plus parce que je sais que je vais passer une heure de plaisir. Je ressens surtout l’excitation de rencontrer des personnes et le plaisir d’avoir un contact humain avec la réalité. Parce qu’on est tous dans le virtuel maintenant, avec les réseaux sociaux. Il me tarde donc toujours de remonter sur scène pour entendre les vrais rires des gens et d’avoir cette communion avec eux, ce qui est tellement rare.



Vous avez été informaticien. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans l’humour?

En fait, j’ai toujours voulu faire de l’humour, mais c’est la société qui m’a poussé à faire des études et une carrière d’informaticien. Et le fait que je sois asiatique faisait aussi que j’allais bien dans ce métier. C’est le carcan social qui m’avait mis là.

Avez-vous galéré à vos débuts?

Oui, mais je dois dire que c’est toujours la galère. Avoir une certaine notoriété ne fait pas tout. Ce qui est difficile, c’est de se réinventer tout le temps. Faire de l’humour ce n’est pas comme faire de la musique, où l’on peut chanter les mêmes chansons à l’infini. Les blagues, elles doivent toujours se renouveler. Et je les écris seul.

Que représente ce métier pour vous?

Il représente une soupape. Le monde est tellement compliqué aujourd’hui pour y survivre. Alors pour l’accepter, il vaut mieux en rire. Et je ne me verrais pas exercer un autre métier. Je ne sais faire que ça!



On vous verra bientôt dans «Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu». Que retenez-vous de cette expérience?

J’ai adoré! J’ai pu apprendre sur moi-même et sur le monde du cinéma. Grâce à ce film, je fais maintenant partie d’un truc légendaire. J’entre dans le socle de la culture francophone, c’est incroyable. J’y joue le rôle du méchant qui déclenche toute l’histoire.

Préférez-vous la scène ou le cinéma?