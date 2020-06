Suisse

Grâce à Mobility, 35'500 véhicules de moins circulent sur les routes

Une étude démontre que les Suisses qui renoncent à avoir leur propre véhicule, optant à la place pour le car sharing, permettent d'économiser 31'000 tonnes de CO2 chaque année.

Au printemps 2020, l'institut de recherche «Interface Politikstudien» a interrogé près de 900 personnes et entreprises utilisatrices de Mobility. L’étude montre ainsi que les utilisateurs qui renoncent à avoir leur propre véhicule, optant à la place pour le car sharing et les transports publics, permettent d'économiser 31'000 tonnes de CO2 chaque année.

Concrètement, si Mobility n'existait pas, un client privé sur cinq et une entreprise sur deux achèterait au moins un véhicule supplémentaire. Au total, ce sont 35'500 voitures en moins sur les routes et 54'500 places de parc libérées dans toute la Suisse, une surface équivalente à 190 terrains de football.

Le sondage montre également que les utilisateurs de Mobility se déplacent autant que le reste de la population, mais différemment. On constate en particulier qu'ils utilisent plus souvent les transports publics: 92% des clients privés possèdent un abonnement de transports publics, contre 57% pour le reste de la population.

Les car sharers parcourent ainsi 32% de kilomètres en moins en voiture. Le directeur de Mobility, Roland Lötscher, s'en réjouit: «Les résultats de l'étude montrent que le car sharing contribue de manière non négligeable à un trafic plus propre et plus durable. Nous mettrons tout en oeuvre pour convaincre encore plus de monde de l'intérêt de notre offre. Il n'est pas nécessaire de posséder une voiture privée pour bénéficier d'une mobilité illimitée.»