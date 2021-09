Football : Grâce à Ronaldo, Manchester United rejoint Liverpool en tête

Vainqueurs de West Ham grâce à un nouveau but de leur star portugaise (2-1), les Red Devils recollent à leur rival, leader de Premier League.

Jesse Lingard (à gauche) et Cristiano Ronaldo ont permis à Manchester United de vaincre West Ham.

Un but de Cristiano Ronaldo et un penalty arrêté à la dernière minute ont offert trois points à Manchester United contre West Ham (2-1) dimanche, pour la 5e journée de Premier League. Attendus au tournant après leur déconvenue à Berne (défaite 1-2 contre Young Boys), mercredi en Ligue des Champions, les Red Devils s'en sont tirés grâce à l'arrêt de David De Gea à la toute dernière seconde, face à un adversaire délicat.

Avec 13 points, ils rejoignent Liverpool en tête, même si les Reds restent devant à la différence de but, en attendant Chelsea qui pourrait aussi atteindre ce total en cas de succès à Tottenham.

Cette victoire au scénario complètement fou et après une série de décisions arbitrales contestées - notamment deux penalties refusés à Ronaldo à 1-1, qui semblaient pourtant évidents - vaut cher, notamment pour Ole Gunnar Solskjaer, fragilisé par la défaite européenne en milieu de semaine.

Face aux Londoniens entraînés par David Moyes, ex-coach des Red Devils, qui se sont affirmés depuis un peu plus d'un an comme une équipe-piège pour les gros, United a une nouvelle fois dû faire appel à sa capacité de réaction hors norme. Bien regroupés, les Hammers avaient laissé très peu de marge de manœuvre à United tout en étant redoutables en contre. Ils avaient même réussi à prendre l'avantage à la demi-heure de jeu, sur un tir de Saïd Benrahma dévié par Raphaël Varane et qui avait pris De Gea à contre-pied (1-0, 30e). Un scénario qui ne fait jamais peur aux Red Devils, équipe à réaction par excellence.