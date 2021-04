États-Unis : Grâce à sa (fragile) majorité, Biden joue son va-tout

Son parti étant majoritaire dans les deux chambres, le président démocrate veut frapper vite et fort avant les élections de mi-mandats, souvent perdues par le locataire de la Maison Blanche.

«C’est ambitieux! C’est audacieux! Et nous pouvons le faire!» a lancé Joe Biden, en présentant son projet d’investir quelque 2000 milliards de dollars sur huit ans dans les infrastructures et pour lutter contre le changement climatique. (Photo MANDEL NGAN / AFP)

Et à la Maison Blanche comme chez les parlementaires, on se souvient trop bien des précédents présidents qui ont perdu, dès les élections parlementaires des «midterms», deux ans après leur investiture, le contrôle du Congrès: Donald Trump en 2018, Barack Obama en 2010, George W. Bush en 2006 ou encore Bill Clinton en 1994.

Le temps presse d’autant plus que, même s’il affirme compter se représenter en 2024, la possibilité que le plus vieux président de l’histoire des États-Unis, âgé de 78 ans, soit de nouveau candidat dans quatre ans est «plutôt mince», soulignait mardi David Axelrod dans son podcast «Hacks on Tap».

Farouche opposition

«C’est ambitieux! C’est audacieux! Et nous pouvons le faire!» a lancé Joe Biden, en présentant mercredi son projet d’investir quelque 2000 milliards de dollars sur huit ans dans les infrastructures, pour créer des «millions d’emplois», lutter contre le changement climatique et tenir tête à la Chine.

À peine trois semaines plus tôt, il avait signé son gigantesque plan de soutien à la première économie mondiale. Avec, déjà, un montant époustouflant de 1.900 milliards de dollars. Soit, pour les deux plans, une enveloppe totale potentiellement plus élevée que le PIB de l’Allemagne.

«L’art du possible»

Au Sénat en revanche, l’horizon apparaît plus compliqué, puisque les démocrates n’ont qu’un avantage infime, et devront donc impérativement voter en bloc. Or des tiraillements entre centristes et progressistes ne manqueront pas d’émerger sur un projet d’une telle ampleur.