Affaire Ghislaine Maxwell : Grâce à un accord, les accusations de faux témoignage pourraient tomber

Les procureurs ont proposé d’abandonner, en échange du maintien du jugement sur les crimes sexuels, deux accusations supplémentaires pesant contre la sexagénaire.

En prison à New York depuis 2020, Maxwell a été jugée coupable le 29 décembre 2021, de cinq chefs d’accusation de crimes sexuels, notamment le trafic sexuel de mineures entre 1994 et 2004 au bénéfice du milliardaire américain Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison en août 2019. Ses avocats ont demandé la semaine dernière un nouveau procès au motif qu’un des jurés aurait influencé le reste du jury en révélant avoir été lui-même victime d’abus sexuels.

Souvenirs d’une victime

Le prince Andrew sur le gril

Parallèlement, un juge du tribunal fédéral de Manhattan a promis qu’il trancherait «très bientôt» dans une plainte au civil visant le prince Andrew pour «agressions sexuelles» sur l’Américaine Virginia Giuffre – également l’une des accusatrices de Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein – il y a plus de 20 ans lorsqu’elle était mineure. Le camp du prince fait tout depuis six mois pour convaincre la justice américaine d’abandonner la plainte civile que Mme Giuffre a déposée à New York en août.