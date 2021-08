Football : Grâce à un doublé de Karim Benzema, le Real réussit sa rentrée

Les Madrilènes se sont imposés 4-1 contre Alavés, lors de la première journée de Liga. L’attaquant français a inscrit un doublé.

Zinédine Zidane, Sergio Ramos et Raphaël Varane sont partis, mais rien n’a changé au Real : Karim Benzema est toujours là, et il enchaîne toujours les buts.

La boulette de Militao

Une défense peu rassurante

Le technicien italien aura le temps de corriger ces failles défensives. Mais la joie des buts est immédiate, et c’est avec un grand sourire que Karim Benzema a ouvert son compteur et celui de son équipe en cette nouvelle saison 2021-2022, après un Euro en demi-teinte avec les Bleus. La bonne nouvelle pour les supporters merengue est à trouver du côté de son trio offensif.

Un succès encouragent

Le moins en vue des trois a été Gareth Bale, qui a retrouvé le Real sous le No 18 après une saison à Tottenham. Mais le Gallois a été volontaire et investi, et a longuement célébré le but du 3-0 en enlaçant Benzema, tout sourire.