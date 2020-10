Buzz : Grâce à un skateur sur TikTok, le groupe Fleetwood Mac cartonne

Le morceau «Dreams», paru en 1977, a réintégré le classement des singles les plus vendus du magazine Billboard après la vidéo virale d’un utilisateur du réseau social.

Le célèbre groupe de rock britannique des années 1970 Fleetwood Mac a réintégré le classement des singles les plus vendus du magazine Billboard avec son morceau «Dreams». Un exploit réalisé à la faveur d’une vidéo devenue virale sur TikTok et sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été «likée» plus de 8,6 millions de fois sur le réseau social et a fait de doggface208 une star d’internet. Le public a été touché par son histoire: l’homme de 37 ans travaille dans un hangar de pommes de terre de l’Idaho et se rendait au travail en skate quand il s’est filmé, car sa voiture ne marchait plus.