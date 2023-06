Football: Les Suissesses s’évitent un camouflet contre la Zambie

Coumba Sow tire et va inscrire le but égalisateur à trois partout.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’équipe nationale. Après un joli travail préparatoire de Ramona Bachmann et un une-deux avec Alisha Lehmann, l’attaquante du PSG a décalé Ana-Maria Crnogorcevic, qui n’a pas manqué la cible (8e). Son 71e but sous le maillot national. Pour la première fois depuis qu’Inka Grings a succédé à Nils Nielsen, la Nati était en tête au tableau d’affichage. Mais cela n’a pas provoqué le déclic espéré. Bien au contraire.

Beaucoup de déchets

Après une perte de balle sans conséquences de la gardienne helvétique, c’est Luana Bühler, en position de dernière défenseuse, qui s’est fait piquer le cuir par Barbara Banda, laissant la capitaine de la 77e nation à la FIFA aller remporter son duel avec Peng (20e). Incapables de trouver des solutions entre les lignes et de servir Bachmann et Crnogorcevic dans de bonnes positions, les Suissesses n’ont pas réussi à réagir. Et elles ont été punies juste avant la pause par Racheal Kundananji (45e+5).