Football : Grâce au 52e but d’Edinson Cavani, l’Uruguay passe en quarts

En s’imposant 2-0 respectivement contre la Bolivie et le Chili, la Celeste et le Paraguay se sont qualifiés pour les matches à élimination directe de la Copa America.

Edinson Cavani a inscrit le 2e but de son équipe lors du succès contre la Bolivie.

L’Uruguay et le Paraguay se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale de la Copa America 2021 en battant respectivement la Bolivie à Cuiaba (centre du Brésil) et le Chili à Brasilia, sur le même score de 2-0. Ces résultats éliminent la Bolivie, qui ne peut plus mathématiquement accéder au prochain tour.