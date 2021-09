Le généreux don de Kim Kardashian

États-Unis : Grâce au don de Kim Kardashian, une femme a pu garder sa maison

La femme d’affaire a ouvert son portemonnaie et en a sorti 3’000 dollars pour aider une mère de quatre enfants en difficulté.

Qu’est-ce que 3’000 dollars quand sa fortune est estimée à 1,2 milliards de dollars ? C’est peut-être ce que s’est dit Kim Kardashian quand elle a eu vent d’une collecte en ligne organisée par une mère de quatre enfants, veuve à cause du Covid et sur le point de devoir quitter sa maison après avoir perdu son emploi.

Page Six a pu confirmer que Kim Kardashian, dont le nom apparaissait parmi la liste des personnes ayant contribué à la cagnotte, avait bien choisi de verser 3’000 dollars à Angelia Cantrell, maman de triplés et d’une fille. «Kim voulait faire ce don de manière anonyme et elle a versé la somme que demandait Angelia quand elle a créé la page sur GoFundMe», a confié un proche de la femme d’affaires, qui vient de commencer le tournage de sa nouvelle émission.