Valais : «Grâce au robot, mon fils ne peut que mieux se porter»

En 2018, une Fribourgeoise de 14 ans souffrant d’une leucémie ne pouvait se rendre en classe à cause de sa maladie. Il a pu suivre les cours à distance grâce à la Fondation Planète Enfants malades qui l’a doté d’un robot, surnommé Nao. C’était une première en Suisse romande et le début du programme Avatar Kids en Suisse romande. Destiné aux enfants atteints de maladies graves et hospitalisés pour une période prolongée, il a pour objectif de leur permettre d’apprendre de manière ludique depuis la maison ou leur lit d’hôpital, par le biais d’un robot. Depuis, d’autres petits humanoïdes ont essaimé. Après le Japonais Nao, le Français Buddy est entré dans la danse. Muni d’une multitude de capteurs, truffé de caméras et de micros, Buddy marche, franchit les obstacles, réagit et obéit aux ordres de Noélie, qui le dirige à distance. «Il est plus facile d’utilisation», affirme la présidente de la Fondation, dont les quatre Nao et les deux Buddy ont permis à plusieurs élèves romands de maintenir le contact avec leurs camarades de classe et de garder le lien avec l’école. En Suisse alémanique, douze établissements hospitaliers utilisent déjà Buddy pour leurs jeunes patients.