«TPMP» : Grâce au rugby, Mokhtar a trouvé son équilibre

En pratiquant son sport préféré, le garde du corps de Cyril Hanouna est certain qu’il a évité de «partir en vrille».

Révélé au grand public en tant que garde du corps de Cyril Hanouna sur le plateau de «TPMP» sur C8 , Mokhtar Guetari a aussi été un joueur de rugby passionné. Pendant vingt-cinq ans, l’agent de sécurité a pratiqué ce sport en tant qu’amateur au sein du Rugby club de Suresnes. Le Français de 42 ans a joué son tout dernier match début avril 2022. La fin d’une belle aventure pour lui. «J’ai grandi à Caen, dans la cité de la Grâce de Dieu. D’un côté de mon bâtiment, il y avait le terrain de rugby, de l’autre, les jeunes qui faisaient des conneries… Un pote m’a proposé d’essayer le rugby à 15 ans, ça m’a plu, j’ai continué, confie-t-il au « Parisien ». Ce sport lui a évité de tomber dans la délinquance. «J’avais aussi peur de me faire engueuler par mes parents, que la police vienne un jour frapper à ma porte, alors il valait mieux que j’aille sur le terrain! Le rugby m’a permis de ne pas partir en vrille.»

S’il est désormais connu depuis qu’il est devenu la mascotte de «TPMP» et que sa vie a drastiquement changé, Mokhtar est malgré tout resté humble. «Faire de l’antenne, ça change beaucoup de choses, dit-il. Cela gêne ma femme quand on me reconnaît, elle veut rester discrète. Mais je garde les pieds sur terre. C’est grâce au rugby, à ses valeurs, que j’en suis là aujourd’hui.»