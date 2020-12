Coronavirus en Suisse : «Grâce au vaccin, nous aurons une vie quasi normale en avril»

Immunologiste à l’EPFZ , Manfred Kopf estime que la vaccination soulagera les hôpitaux et permettra l’allègement des mesures anti-coronavirus dès le printemps 2021. Interview.

C’est une excellente nouvelle. Si la majorité du personnel soignant et des 1,5 à 2 millions de personnes à risques que compte le pays sont vaccinés d’ici avril ou mai, le nombre de morts devrait baisser de manière significative. Nous pourrons alors retrouver une vie quasi normale, car la pression sur les hôpitaux aura considérablement diminué.

Je pense que oui, la vaccination va nous permettre d’alléger les restrictions actuelles. Mais il faudra évidemment rester prudents. D’abord parce qu’on ne sait pas encore avec certitude si les personnes vaccinées peuvent quand même transmettre le virus ou non. De plus, il faudra qu’environ deux tiers de la population se fasse vacciner pour atteindre une immunité collective.

Quand retrouverons-nous une vie complètement normale?

En automne, à mon avis. Mais évidemment, il peut toujours y avoir des changements. On le voit avec la nouvelle mutation du virus au Royaume-Uni et contre laquelle l’efficacité des vaccins actuels n’est pas encore garantie avec certitude. Or une nouvelle mutation résistante aux sérums dont nous disposons serait fatale.