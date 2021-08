USA : Grâce aux mesures de Biden, moins d’enfants ont faim aux États-Unis

Selon une étude publiée par le Bureau américain des statistiques, le nombre de familles ayant signalé une insuffisance alimentaire est en baisse dans le pays.

Le plan de sauvetage américain (The American rescue plan) d’un montant de 1900 milliards de dollars avait été définitivement approuvé par le Congrès le 10 mars et le lendemain, Joe Biden l’avait signé.

Douze millions d’enfants n’ont pas assez à manger

La pandémie de Covid-19 a jeté une lumière crue sur les inégalités aux États-Unis où il n’existe pas de filet de sécurité sociale et où le taux d’épargne est faible voire inexistant pour les foyers les plus modestes ainsi que pour les minorités noire et hispanique.

À son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden avait déploré «le scandale» d’un pays, première puissance économique du monde, où tant de personnes ont faim. «Un foyer sur sept en Amérique, et plus d’un sur cinq dans les foyers noirs et latinos, rapportent qu’ils n’ont pas assez à manger, avait-il souligné en février en défendant l’American Rescue Plan. Cela inclut presque 30 millions d’adultes et 12 millions d’enfants.»