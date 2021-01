«Avant l’arrivée de cette technologie, seule la moitié des voitures parquées à l’extérieur se confortait aux règles de stationnement. Aujourd’hui, les deux tiers le font.» Directeur de la Fondation des parkings, Damien Zuber a le sourire: selon lui, la mise en service des Scan Cars, il y a trois ans, a tenu ses promesses. Lancées en ville de Genève en février 2018, deux autos photographient depuis lors les plaques des véhicules à quatre roues garés le long des artères et détectent ceux en infraction. Les contractuels en sont informés via une app de géolocalisation et sanctionnent. Une troisième Scan Car entrera en service cette année, et d’ici le printemps, le dispositif couvrira aussi la ville de Carouge.