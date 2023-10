La baisse d'impôts se précise dans le canton de Vaud

Et le bon taux est…

La baisse sur l’impôt cantonal sera finalement de 3,5% pour les contribuables. Le Conseil d’État voulait, au départ, une réduction de 2,5%. L’UDC voulait 4,5%. Une voie médiane a été proposée par les Vert’libéraux à 3,5%, à laquelle s’est finalement rallié le Conseil d’État. Le PLR s’est lui aussi rangé de ce côté-là et la majorité a été atteinte, puisque la gauche, seule et minoritaire, a été forcée de choisir entre 3,5% et 4,5%, et a logiquement opté pour la baisse la moins forte.