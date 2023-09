Vaud: les élus font le concours de qui baisse le mieux les impôts

Grand Conseil, le 31 janvier 2023. 20min/Marvin Ancian

«Le meilleur ami de la classe moyenne, c’est le riche.» La phrase du député au Grand Conseil vaudois Fabrice Moscheni (UDC) a ponctué le début du débat sur les baisses d’impôts proposées par le Conseil d’État vaudois pour 2024, mardi. En un peu moins d’une heure, tous les partis ont pris la parole dans une forme de concours et de surenchère. Qui est le meilleur pour baisser les impôts?

Le gouvernement a proposé de réduire la facture des contribuables de 3,5% l’an prochain, après avoir d’abord proposé 2,5% en juillet. Une partie de la droite veut plus (4,5%). Une partie de la gauche ne veut rien du tout et une autre partie de la gauche veut renoncer à un pourcentage pour le remplacer par une ristourne fixe: 112 francs de rabais par contribuable sur la facture finale.

La gauche contre-attaque

Défenseur de cette dernière option, Jean Tschopp (PS), a critiqué la position de la droite. «Vous pouvez vous époumoner sur le fait que vos baisses d’impôts profitent à la classe moyenne, les chiffres disent le contraire», a-t-il dit. Une baisse fiscale en pourcentage allège, en francs et dans l’absolu, plus fortement les plus riches que les classes moyennes.

«Qu’elle soit de 2,5, 3,5 ou 4,5%, cette baisse n’aurait pas beaucoup d’impact sur le pouvoir d’achat des ménages», a jugé pour sa part Kilian Duggan (Vert), tout en rappelant que 1,5% des contribuables les plus aisés (revenu imposable de plus de 300’000 francs) contribuent à plus de 20% du total de l’impôt sur le revenu.

La droite surenchérit, le centre joue le médiateur

Pour Alexandre Berthoud (PLR), au contraire, «la classe moyenne qui paie des impôts et qui ne perçoit aucune aide, ça représente énormément de contribuables», et eux aussi méritent un geste. Il a été rejoint par Yvan Pahud (UDC): «Notre Canton encaisse trop et a trop ponctionné les contribuables ces dernières années», a-t-il dit, plaidant pour la variante 4,5%.