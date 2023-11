Grand Conseil vaudois: Tous unis contre l’antisémitisme et l’islamophobie, sauf l’UDC

«Au-delà des opinions des uns et des autres sur la situation israélo-palestinienne, par cette prise de position, nous souhaitons nous concentrer sur les effets de ces événements dans le Canton de Vaud et sur les risques de l’augmentation des discours haineux sous nos latitudes», écrivent-ils dans une lettre transmise à 20 minutes.

Et de citer les actes qu’ils ne veulent plus voir des insultes ou des menaces proférées dans des lieux publics, des étoiles de David peintes sur des murs – comme une personne juive a pu en voir chez elle à Lausanne, ou encore des e-mails anonymes violents, comme ceux reçus par un élu d’origine arabe .

«Lutter contre toutes les formes de haine»

Et de souligner que les actes antisémites, islamophobes ou racistes sont illégaux et passibles de poursuites. «Nous souhaitons rappeler ici que le vivre-ensemble implique de respecter la loi et que la loi protège, dans une démocratie comme la nôtre, toutes les personnes qui vivent sur notre territoire», concluent-ils.

À noter que les actes antisémites ont explosé dans plusieurs pays, comme la Grande-Bretagne depuis le début du conflit à Gaza. En Suisse aussi. Si le phénomène n’est pas nouveau, il a pris de l’ampleur depuis le 7 octobre. Ainsi la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) a recensé près de 150 actes antisémites entre le 7 et le 31 octobre. Et 40 graffitis parfois ciblés tels que des croix gammées et des étoiles de David sur des lieux ou bâtiments, dans lesquels des personnes au nom à consonance juive ont été identifiées.