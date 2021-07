Smartphone : Grand déballage au nez et à la barbe de Samsung

Le célèbre leaker Evan Blass a dévoilé, un mois, à l’avance le menu de la prochaine présentation qu’il annonce pour le 11 août prochain.

Dans une série de tweets, on aperçoit les rendus qui devraient être officialisés le 11 août prochain. On y voit notamment la 3e génération des téléphones pliables. On retrouve sous tous les angles le Galaxy Z Fold 3, qui pourrait prendre en charge le stylet S Pen de la firme.