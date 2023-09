Grand Genève: Les fonctionnaires de France voisine indemnisés

Divonne, Saint-Julien ou encore Annemasse font partie du lot . En tout, 61 communes de Haute-Savoie et de l’Ain viennent d’être reconnues comme zone de vie chère. L’annonce a été faite par le ministre français de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, dans les colonnes du «Dauphiné Libéré». Concrètement, cela signifie que les fonctionnaires habitant dans ces villes et villages de France voisine vont bénéficier d’une indemnité de résidence (IR) qui équivaut à 3% de la rémunération indiciaire. «En moyenne, les agents gagneront 840 euros brut annuels en plus», indique le ministre à nos confrères. 29 000 agents de la fonction publique seraient concernés, dont 7000 dans le domaine hospitalier.