Grand Genève: Sur la Voie verte, un vélo toutes les sept secondes

La Voie verte, cet axe dédié à la mobilité douce reliant la France à Genève, ne désemplit pas. A la frontière entre Ambilly (F) et Thônex, le 10 octobre, 5462 passages ont été décomptés – 3924 vélos et 1538 piétons, rapporte «Le Dauphiné libéré». Selon le responsable de la mobilité au Pôle métropolitain du genevois français, cité par le quotidien, «à la frontière, il y a un vélo toutes les sept secondes en heure de pointe, et un passage toutes les cinq secondes en comptant les piétons». Il note aussi que ce flux ne cesse de grandir à mesure que l’on se rapproche du centre-ville, 8000 personnes dont 6500 cyclistes passant au deuxième point de comptage, qui se situe avant la grande descente des Eaux-Vives.